Egzersiz bağımlılığı! İşe gitmiyorlar, okullarını aksatıyorlar! Yeni tehlike... 14.05.2025 | 16:10 Egzersiz bağımlılığı ile ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Attila Szabo, "Kontrolü kaybederek daha fazla egzersiz yapmak istiyorlar. Sürekli fit görünmek istiyorlar. Hatta gece yarısı bile gidip spor yapmaya çalışıyorlar. Günlük hayattaki akışlarını aksatıp spor yapmaya gidiyorlar. Yapmam gerekir çok iyi değil. Yapmam gerek, yoksa kötü olacak diye düşünüyorlar. Bu sağlığın amacını aşıyor." dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Szabo sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir insan egzersiz yapar, sağlıklı olmak için. Bazıları da sürekli egzersiz yapar kalıcı yaralanmalara ve sağlık sorunlarına neden olacak şekilde. Bu ikisinin farkına bakmak gerek.

Bu bir fonksiyon bozukluğu mu yoksa semptom mu? Ben bunun semptomların önüne geçememek. Kişiye özel çalışmak gerekiyor. Her insanın kişiye has nedenleri vardır. Fonksiyon bozukluğu için yeterli verimiz yok. Bu nedenle bunu söyleyemiyoruz.