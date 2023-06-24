Ehliyetsiz sürücülerin kullandığı motosiklet çarpıştı: 3 yaralı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan motosiklet sürücülerinin ikisinin de ehliyetinin olmaması, bir motosikletin de tescilsiz olması nedeniyle toplam 25 bin 521 TL ceza uygulandı.