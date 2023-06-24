Ehliyetsiz sürücülerin kullandığı motosiklet çarpıştı: 3 yaralı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan motosiklet sürücülerinin ikisinin de ehliyetinin olmaması, bir motosikletin de tescilsiz olması nedeniyle toplam 25 bin 521 TL ceza uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Meksika’da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 23.06.2023 | 23:54
02:17
Ehliyetsiz sürücülerin kullandığı motosiklet çarpıştı: 3 yaralı | Video 23.06.2023 | 11:23
04:08
Bambisi arızalanan helikopter yerleşim yeri yakınına indi | Video 23.06.2023 | 23:52
01:17
03:45
TEM’in Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi | Video 23.06.2023 | 23:49
01:44
02:30
00:19
CHP'li Enver Aysever'den Necmettin Erbakan'a hadsiz sözler | Video 23.06.2023 | 15:48
03:51
08:52
01:04
Son Dakika: MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon | Video 23.06.2023 | 10:42
01:08
00:07
01:00
00:19
Manisa'daki fabrika yangınına müdahale ediliyor | Video 22.06.2023 | 18:56
01:10
02:20
Son dakika | TCMB faiz karar açıklandı 'Yüzde 15' 22.06.2023 | 14:05
01:54
Yaralı askerden acı haber! Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu | Video 22.06.2023 | 12:19
03:24
00:31
Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü | Video 21.06.2023 | 23:48