Ehliyetsiz ve alkollü trafiğe çıkınca kaza kaçınılmaz oldu:

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücü kontrolündeki kamyonet, SUV tarzı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan, ehliyetsiz ve alkollü olduğu da öğrenilen kamyonet sürücüsüne 34 bin TL ceza kesilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.