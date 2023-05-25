Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hem hakaret yağdırdı, hem de gözaltına aldırdı | Video
Bayrampaşa’daki semt pazarında “PKK’lı olanları istemiyorum” diyen pazarcı esnafı ile tartışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazarcıya "Sen ahlaksızsın, sen rezilsin" diye bağırdıktan sonra şikayetçi olarak gözaltına aldırdı.
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