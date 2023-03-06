Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşmeye geldi | Video

6'lı koalisyondan ayrılma kararı alan Meral Akşener'i ikna etmenin yolları aranmaya devam edilirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası’na geldi.