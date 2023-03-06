Video Haber Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşmeye geldi | Video
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşmeye geldi | Video

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşmeye geldi | Video

06.03.2023 | 13:51

6'lı koalisyondan ayrılma kararı alan Meral Akşener'i ikna etmenin yolları aranmaya devam edilirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası’na geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener’le görüşmeye geldi | Video 00:26
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşmeye geldi | Video 06.03.2023 | 13:51
İsmail Küçükkaya’dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6’lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş! | Video 00:14
İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6'lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş! | Video 06.03.2023 | 11:58
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 00:38
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 05.03.2023 | 22:28
Karamollaoğlu’ndan Akşener’e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6’lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis | Video 00:41
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis | Video 05.03.2023 | 22:23
Avustralya’da polisten uyuşturucu karteline büyük darbe: 2,4 ton kokain ele geçirildi | Video 01:22
Avustralya'da polisten uyuşturucu karteline büyük darbe: 2,4 ton kokain ele geçirildi | Video 05.03.2023 | 21:42
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 01:12
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 05.03.2023 | 21:36
Nevşehir’de freni patlayan kamyon araçlara böyle çarptı: 6 yaralı | Video 02:37
Nevşehir’de freni patlayan kamyon araçlara böyle çarptı: 6 yaralı | Video 05.03.2023 | 20:43
MSB çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor | Video 00:50
MSB çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor | Video 05.03.2023 | 20:33
3 ayrı operasyonda 7 kişi tutuklandı | Video 00:09
3 ayrı operasyonda 7 kişi tutuklandı | Video 05.03.2023 | 18:30
Hafif ticari araçla tırın çarpışması kameraya böyle yansıdı | Video 00:53
Hafif ticari araçla tırın çarpışması kameraya böyle yansıdı | Video 05.03.2023 | 17:51
Kabine toplanıyor! Gündemin ilk sırasında deprem felaketi var | Video 01:43
Kabine toplanıyor! Gündemin ilk sırasında "deprem felaketi" var | Video 05.03.2023 | 17:15
5’li koalisyon Cumhurbaşkanı adayını yarın saat 14’te açıklayacak | Video 03:34
5'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayını yarın saat 14'te açıklayacak | Video 05.03.2023 | 15:15
Muharrem İnce, ittifaktan WhatsApp mesajıyla ayrılmış | Video 01:53
Muharrem İnce, ittifaktan WhatsApp mesajıyla ayrılmış | Video 05.03.2023 | 14:21
Meral Akşener şimdi ne yapacak? İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek mi? Ersan Şen aday olacak mı? | Video 03:24
Meral Akşener şimdi ne yapacak? İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek mi? Ersan Şen aday olacak mı? | Video 05.03.2023 | 14:12
Bakan Kurum: En doğru teknikle güvenli konutlar inşa edeceğiz | Video 01:42
Bakan Kurum: "En doğru teknikle güvenli konutlar inşa edeceğiz" | Video 05.03.2023 | 13:27
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye insani yardımda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir | Video 05:58
Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye insani yardımda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir" | Video 05.03.2023 | 12:34
Tanju Özcan: Akşener’in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil | Video 01:12
Tanju Özcan: "Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil" | Video 05.03.2023 | 12:33
Bakan Karaismailoğlu: İçme suyu stoklarımızda eksik yok | Video 10:36
Bakan Karaismailoğlu: "İçme suyu stoklarımızda eksik yok" | Video 05.03.2023 | 11:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da su yok iddialarına yanıt verdi | Video 08:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hatay’da su yok" iddialarına yanıt verdi | Video 05.03.2023 | 08:42
Bursa’daki telefon hırsızlığı anbean görüntülendi | Video 00:19
Bursa'daki telefon hırsızlığı anbean görüntülendi | Video 04.03.2023 | 20:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA