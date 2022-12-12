Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: "Toplumsal sempatisini kaybetti" | Video

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerilimden bahseden Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı. Canan Kaftancıoğlu da koparttı. İmamoğlu neredeyse İYİ Parti'nin belediye başkanı haline geldi." dedi.