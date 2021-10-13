Video Haber Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama

13.10.2021 | 17:09

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya düşürecek Levazım-Dolmabahçe tünelindeki çalışmaları iki senedir durdurmuştu. İmamoğlu’nun tünelle ilgili söylediği “Metro yapmak varken günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” cümlelerinin yer aldığı video sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu’nun bu videosunu paylaşarak Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi hakkında açıklamalarda bulundu

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