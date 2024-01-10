Video Haber Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video

Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video

10.01.2024 | 00:26

Ekvador'da silahlı bir grup, kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında bastı, çalışanları rehin aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekvador’da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video 00:26
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video 10.01.2024 | 00:26
Togg’un yeni modeli T10F resmen tanıtıldı | Video 01:06
Togg'un yeni modeli T10F resmen tanıtıldı | Video 09.01.2024 | 22:38
New York’ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı | Video 06:28
New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı | Video 09.01.2024 | 20:31
Bakan Özhaseki duyurdu Malatya ayağa kalkacak | Video 01:34
Bakan Özhaseki duyurdu "Malatya ayağa kalkacak" | Video 09.01.2024 | 16:36
Murat Kurum: İstanbul’umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız | Video 10:00
Murat Kurum: "İstanbul’umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız" | Video 09.01.2024 | 15:12
MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı | Video 00:17
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı" | Video 09.01.2024 | 14:59
Mahmut Övür | Murat Kurum farkı 03:46
Mahmut Övür | Murat Kurum farkı 09.01.2024 | 14:54
Burhanettin Duran | Kampanyaların gündemi ne olur? 04:15
Burhanettin Duran | Kampanyaların gündemi ne olur? 09.01.2024 | 14:51
Salih Tuna | Hilafet kartviziti 03:14
Salih Tuna | Hilafet kartviziti 09.01.2024 | 14:49
TPAO 14 ilde petrol arayacak | Video 03:14
TPAO 14 ilde petrol arayacak | Video 09.01.2024 | 14:43
Okan Müderrisoğlu | Seçime giderken... Koç-FB-TÜSİAD 03:46
Okan Müderrisoğlu | Seçime giderken... Koç-FB-TÜSİAD 09.01.2024 | 14:34
Bakan Yerlikaya: “Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu değildir” | Video 10:40
Bakan Yerlikaya: “Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu değildir” | Video 09.01.2024 | 12:16
Başkan Erdoğan’dan Galip Usta’ya geçmiş olsun telefonu | Video 02:22
Başkan Erdoğan'dan Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu | Video 09.01.2024 | 12:38
Murat Kurum’dan, bıçaklanan Fatih Camii imamına ziyaret | Video 03:31
Murat Kurum'dan, bıçaklanan Fatih Camii imamına ziyaret | Video 09.01.2024 | 12:18
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Camii’ndeki saldırıyı kınadı | Video 02:14
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı | Video 09.01.2024 | 12:16
Fatih Camii’deki provokatif saldırının perde arkası ne? | Video 11:50
Fatih Camii'deki provokatif saldırının perde arkası ne? | Video 09.01.2024 | 10:29
Beklenen kar Trakya’dan giriş yaptı! Meterolojiden kritik uyarı | Video 05:40
Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı! Meterolojiden kritik uyarı | Video 09.01.2024 | 09:17
SİBERGÖZ-12 operasyonlarında 75 kişi yakalandı | Video 00:50
"SİBERGÖZ-12" operasyonlarında 75 kişi yakalandı | Video 09.01.2024 | 08:30
İBB Başkan adayı Murat Kurum: İşten çıkarılanları geri alacağız | Video 00:26
İBB Başkan adayı Murat Kurum: İşten çıkarılanları geri alacağız | Video 08.01.2024 | 19:13
İYİ Parti’de adaylar ne zaman açıklanacak? İmamoğlu-Özel gerilimi çözüldü mü? | Video 02:56
İYİ Parti'de adaylar ne zaman açıklanacak? İmamoğlu-Özel gerilimi çözüldü mü? | Video 08.01.2024 | 16:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA