Elazığ’da 514 personelin katılımıya terör örgütüne operasyon başlatıldı | Video

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İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıya Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ İlinde Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 514 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.