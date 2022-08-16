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OTOMATİK OYNAT
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Elazığ'da kaza: 2 yaralı | Video 16.08.2022 | 18:40
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CHP'de 'fondaş medya' sessizliği | Video 16.08.2022 | 18:03
04:18
A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı? | Video 16.08.2022 | 17:47
07:30
Son dakika: Malezya Kralı Ankara'da | Video 16.08.2022 | 17:44
04:38
Burhanettin Duran | AK Parti'nin gücü ve geleceği 16.08.2022 | 16:04
01:48
02:59
Mehmet Barlas | Hani artık İstanbul'u sel basmayacaktı? 16.08.2022 | 14:46
06:00
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Bakan Koca müjdeyi verdi! Asistan doktorların nöbet sayısı azalıyor | Video 16.08.2022 | 09:08
18:05
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 16.08.2022 | 01:13
02:31
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Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 16.08.2022 | 00:01
03:28
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 15.08.2022 | 23:48
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Meksika’da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı | Video 15.08.2022 | 22:18
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Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı | Video 15.08.2022 | 21:39
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Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl: ‘Bir olduk 21 olduk’ | Video 15.08.2022 | 19:37
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Ankara’da fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti | Video 15.08.2022 | 19:08
Elazığ'da kaza: 2 yaralı