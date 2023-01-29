Elazığ'da park etmeden önce drift atan sürücü kamerada | Video
Elazığ'da bir sürücü park etmeden önce drift yaptı. Trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Elazığ'ın Yemişlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir sürücü, park etmeden önce drift yaptı. Sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İki kez drift yapan trafik magandası daha sonra aracını park etti.
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