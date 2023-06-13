Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video
Elazığ’da seyir halindeki otomobil yanarken, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.
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