Elazığ'da şiddetli deprem! İşte deprem anından görüntüler | Video
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Son dakika haberine göre Elazığ merkezde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saati 09.37 olarak açıklandı. Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk gelen bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını aktardı.
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.