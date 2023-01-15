Video Haber Elazığ'daki depremde köpeğin kaçışı kameraya yansıdı | Video
Elazığ'daki depremde köpeğin kaçışı kameraya yansıdı | Video

Elazığ'daki depremde köpeğin kaçışı kameraya yansıdı | Video

15.01.2023 | 23:21

Elazığ'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anında bir köpeğin kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem anı Kürk köyünde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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