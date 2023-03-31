Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez de TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı! | Video
Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de CHP’nin kanalı Tele 1’de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'de toprak bölmekle suçladı.
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