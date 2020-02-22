Video Haber Emekli Büyükelçi İdlib’de yaşanan son gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi | Video

Emekli Büyükelçi İdlib’de yaşanan son gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi | Video

Emekli Büyükelçi İdlib’de yaşanan son gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi | Video
22.02.2020 | 12:47

Kapalı kapılar ardında diplomasi trafiği işlemeye devam ederken pek çok farklı aktörle de görüşmeler sürüyor. Konuya dair detayları ve İdlib’de yaşanan son gelişmeleri Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan A Haber’de değerlendirdi.

"TÜRKİYE İDLİB'DEKİ MASUMLARA HER SEFERİNDE VURGU YAPIYOR"

Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan: "İdlib noktasındaki en önemli konu eli silahlı gruplardır. Türkiye İdlib'deki masum ve silahsız insanların varlığına her seferinde vurgu yapıyor. Rusya ise stratejik düşünen bir ülkedir. Bu noktada Türkiye'nin de stratejik yaklaşması doğru olacaktır. Buna ek olarak Rusya'nın iktisadi ve sosyal problemleri giderek artacaktır. Özellikle Putin'den sonra tehlikeli bir viraja giren Rusya'nın, önü söylediği gibi aydınlık değildir. Rusya'daki İsrail lobisi de ayrıca dikkate alınması gereken bir husustur." dedi.

ABD Dış İşleri Bakanı Pompeo'nun açıklamasına da değinen Nurhan;

"Pompeo'nun, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız." açıklaması boş bir cümledir. Bunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da dile getirdi. Hiçbir zaman NATO'nun 5. maddesini çalıştırmayacaklardır. ABD, PYD ile Suriye'nin 3/1'ine oturmuş durumdadır. Bu noktadaki bir diğer aşama ise Nusayrilerin Suriye'si ile Sünnilerin Suriye'sini ayırmak istenmesidir. Bununda hassasiyeti içinde olmamız gerekiyor." şeklinde ifade etti.

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