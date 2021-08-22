Emekli Kurmay Albay Baki Kaya’dan dikkat çeken ABD açıklaması: Taliban’ı kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmayı deniyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
Afganistan'dan yeni tahliye. 379 Türk, İstanbul'da | Video 22.08.2021 | 09:46
01:33
06:43
Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor! 21.08.2021 | 22:23
09:54
00:41
00:25
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Afganistan'daki son durum ele alındı 21.08.2021 | 17:29
00:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı 21.08.2021 | 16:57
01:21
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi 21.08.2021 | 15:44
05:32
01:44
03:04
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Birinci vazifemiz... 21.08.2021 | 11:37
03:11
Engin Ardıç | Kıvrık uçları batar 21.08.2021 | 11:36
02:00
01:03
00:18
İBB İstanbul Eyüpsultan'da mahkeme kararına rağmen yıkıma devam ediyor! 21.08.2021 | 10:29
03:32
02:19
Mehmet Barlas | 28 Şubat’ın farkına varmayanlar cezaevlerinde uyanıyor 21.08.2021 | 10:10
04:24
Okan Müderrisoğlu | O isim bunu neden yapıyor? 21.08.2021 | 10:08
01:59
Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi 21.08.2021 | 08:57
01:25
Afganistan'da Türk güvenlik güçlerinden özel operasyon 20.08.2021 | 16:40
Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından binlerce kişi ülkeyi terk etmeye çalışırken, dünya kamuoyu Afganistan’daki kaosun sorumlusunun ABD olduğunu öne sürdü. Ülkedeki devam ederken, Emekli Kurmay Albay Baki Kaya, konuk olduğu bir konferansta ABD ile ilgili dikkat çeken bir analizde bulundu. Baki Kaya, “ABD belki de Taliban’ı bir şekilde kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmaya çalışıyor.” dedi. Kaya ayrıca, Kabil'deki büyükelçilik binası hakkında dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.