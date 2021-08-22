Video Haber Emekli Kurmay Albay Baki Kaya’dan dikkat çeken ABD açıklaması: Taliban’ı kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmayı deniyor

Emekli Kurmay Albay Baki Kaya’dan dikkat çeken ABD açıklaması: Taliban’ı kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmayı deniyor

Emekli Kurmay Albay Baki Kaya’dan dikkat çeken ABD açıklaması: Taliban’ı kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmayı deniyor
22.08.2021 | 09:23

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından binlerce kişi ülkeyi terk etmeye çalışırken, dünya kamuoyu Afganistan’daki kaosun sorumlusunun ABD olduğunu öne sürdü. Ülkedeki devam ederken, Emekli Kurmay Albay Baki Kaya, konuk olduğu bir konferansta ABD ile ilgili dikkat çeken bir analizde bulundu. Baki Kaya, “ABD belki de Taliban’ı bir şekilde kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmaya çalışıyor.” dedi. Kaya ayrıca, Kabil'deki büyükelçilik binası hakkında dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

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