Video Haber Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi | Video
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi | Video

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi | Video

01.03.2023 | 00:54

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 395 oyla kabul edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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