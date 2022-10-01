Video Haber Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı | Video
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı | Video

Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı | Video

01.10.2022 | 13:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız." ifadelerini kullandı.

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