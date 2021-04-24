Emine Erdoğan, 23 Nisan'daki özel davetle ilgili video paylaştı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı. Emine Erdoğan, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Devlet konukevinde iftar sofrası bu kez Sevgi Evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. #23Nisan coşkusunu birlikte yaşadık. Tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum." notuyla paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı. Emine Erdoğan, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Devlet konukevinde iftar sofrası bu kez Sevgi Evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. #23Nisan coşkusunu birlikte yaşadık. Tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum." notuyla paylaştı.