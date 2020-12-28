Emine Erdoğan: Çevreci adımlar; açlığı, kuraklığı ve göçleri önleyebilir | Video
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, iklim değişikliği ile ilgili bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, “İklim değişikliği sorunu, dünyanın her köşesinde her geçen gün etkisini daha da hissettiriyor. Değişimden yana atılacak çevreci adımlar; açlığı, kuraklığı ve göçleri önleyebilir.” İfadelerini kullandı.