Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Hayata Köprü Sanat Projesi"nin pilot olarak uygulandığı Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi'nde tiyatro eğitimi alan devlet korumasındaki çocuklar ve gençlerin hazırladığı "Buğday Tanesi" isimli tiyatro gösterisini izledi.

Emine Erdoğan, program öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile devlet korumasındaki çocuklar tarafından proje kapsamında 2021'in Yunus Emre yılı olması dolayısıyla "Yunus Emre" temasıyla hazırlanan ve içerisinde ebru, ahşap oyma, kaligrafi ve filografi gibi el sanatlarından oluşan eserlerin yer aldığı, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde açılan "Bizim Yunus" sergisini ziyaret ederek, eserler hakkında bilgi aldı.