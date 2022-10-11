Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde bir araya geldiği kız çocuklarının görüntülerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından "Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" mesajıyla paylaştı.