Video Haber Emine Erdoğan'dan Gazze çağrısı: "Zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum" | Video
Emine Erdoğan'dan Gazze çağrısı:

Emine Erdoğan'dan Gazze çağrısı: "Zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum" | Video

18.10.2023 | 15:15

Gazze’de yaşanan vahşete tepki gösteren Emine Erdoğan, “Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum.” dedi.

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