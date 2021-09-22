Video Haber Emine Erdoğan'dan kadınlara "Sürdürülebilir dünya inşa edelim" çağrısı | Video

Emine Erdoğan'dan kadınlara "Sürdürülebilir dünya inşa edelim" çağrısı | Video

Emine Erdoğan'dan kadınlara
22.09.2021 | 18:03

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, erkek egemen ve kar odaklı iş dünyasının, tabiata sadece kaynak olarak bakan hakim anlayışını dönüştürmenin kadınların elinde olduğunu söyledi.

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