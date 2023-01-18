Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim" mesajını paylaştı.
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