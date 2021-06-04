Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video
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Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ta atılıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı tesis, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Açılış konuşmasını ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. İşte Dönmez'den önemli açıklamalar...