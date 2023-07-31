Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: "Avrupa'da 5. sıradayız" | Video
Türkiye enerji bağımsızlığına ne kadar yakın? Körfez ülkeleri hangi enerji alanlarına yatırım yapacak? Doğal gaz ve petrol aramalarında son durum ne? Bulunan petrol ve doğal gaz ekonomiye ne zaman yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de katıldığı programda konularla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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