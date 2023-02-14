Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi | Video

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarında yer almak için bulunan Orhangazi Belediyesi OBAK Ekipleri, Merve Apartmanı enkazında bir kadına ait içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde döviz ve altınların bulduğu çantayı bularak sahibine teslim etti.