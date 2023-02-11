Enkazdan çıkarılan 11 aylık Berk bebek Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 yaralı ve 45 refakatçi , Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçakları ile İstanbul’a getirilmişti. Getirilen depremzedelerden 6’sı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine diğerleri ise çevre hastanelere götürüldü. Getirilen yaralılar arasında depremin 84’üncü saatinde enkazdan çıkarılan 11 aylık Berk Özdemir de bulunuyor.