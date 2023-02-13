Enkazdan çıkarılırken, 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırdı | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken, "En büyük asker işte bu büyük asker" diyen depremzede çocuğun görüntülerini paylaştı.