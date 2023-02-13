Video Haber Enkazdan çıkarılırken, 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırdı | Video
Enkazdan çıkarılırken, 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırdı | Video

Enkazdan çıkarılırken, 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırdı | Video

13.02.2023 | 21:35

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken, "En büyük asker işte bu büyük asker" diyen depremzede çocuğun görüntülerini paylaştı.

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