Enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı! Olayın şokunu atlatamayan vatandaş kameralara böyle yansıdı... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:57
05:28
Bakan Kurum'dan COP26 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 09.11.2021 | 21:31
02:31
05:10
02:53
AK Partili kadın vekillerden, küfürbaz Lütfü Türkkan’a tepki | Video 09.11.2021 | 19:53
03:45
01:11
02:20
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 09.11.2021 | 18:56
11:43
00:57
01:59
01:50
00:05
Mansur Yavaş’tan skandal açıklama: İtiş kakış olmuş | Video 09.11.2021 | 17:42
03:53
Mahmut Övür | 2023'ün işaret fişeğini Batman yıktı 09.11.2021 | 17:06
02:42
Mehmet Barlas | Muhalefetin meşruiyet sorunu 09.11.2021 | 17:03
03:48
Salih Tuna | Siz busunuz 09.11.2021 | 16:58
03:44
Hilal Kaplan | Karabağ'ın muzafferleri ve Minsk'çiler 09.11.2021 | 16:55
03:43
Hasan Basri Yalçın | İyi Parti'nin işlevi 09.11.2021 | 16:49
32:36
Malatya'da iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altından 13 kişi çıkarılırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Göçük altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaşın olayın şokunu henüz atamadığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.