Enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı! Olayın şokunu atlatamayan vatandaş kameralara böyle yansıdı... | Video

Malatya'da iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altından 13 kişi çıkarılırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Göçük altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaşın olayın şokunu henüz atamadığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.