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Epilepsi hastası çocuk 3. kattan düştü

Epilepsi hastası çocuk 3. kattan düştü
14.02.2020 | 09:08

Epilepsi hastası çocuk 3. kattan düştü, ağır yaralandı. Olay İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuk 4 katlı binanın 3. katında bulunan evlerinin balkonundan yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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