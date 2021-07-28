Video Haber Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video

Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video

Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video
28.07.2021 | 18:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 02:01
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 28.07.2021 | 18:42
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 00:36
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 28.07.2021 | 18:33
Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video 02:20
Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video 28.07.2021 | 17:56
Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi yangından etkilendi | Video 04:53
Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi yangından etkilendi | Video 28.07.2021 | 17:37
Terör örgütünden kaçan terörist itiraflar! Hamile kalan kadın teröristler... 00:05
Terör örgütünden kaçan terörist itiraflar! "Hamile kalan kadın teröristler..." 28.07.2021 | 13:27
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 03:56
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 28.07.2021 | 13:25
Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı | Video 01:09
Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı | Video 28.07.2021 | 13:00
Hilal Kaplan | Kıbrıs’ın fondaşları ve beton 04:21
Hilal Kaplan | Kıbrıs’ın fondaşları ve beton 28.07.2021 | 13:22
Melih Altınok | Aşısızların pandemisiymiş! 04:45
Melih Altınok | Aşısızların pandemisiymiş! 28.07.2021 | 13:20
Engin Ardıç | Roma mızrağı 02:43
Engin Ardıç | Roma mızrağı 28.07.2021 | 11:22
İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim | Video 03:46
İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: "Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim" | Video 28.07.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayetinde '100 Bin TL' detayı 03:17
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayetinde '100 Bin TL' detayı 28.07.2021 | 10:23
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 02:53
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 28.07.2021 | 10:30
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 02:18
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 28.07.2021 | 10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak 02:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak 28.07.2021 | 09:19
MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video 02:30
MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video 27.07.2021 | 23:13
Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 02:34
Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 27.07.2021 | 23:11
SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:59
SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 27.07.2021 | 20:08
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti | Video 10:38
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti | Video 27.07.2021 | 19:39
Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu! Hedefimiz 500 milyon dolar | Video 09:41
Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu! Hedefimiz 500 milyon dolar | Video 27.07.2021 | 19:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş  ve Çaldıran ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Erciş ilçe merkezinde 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Akşener'e "15 Temmuz’dan önce 'başbakan olacağım' dediniz. Bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş’e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız” dedi. Akşener, şehit ağabeyine kendisinin böyle bir sözü olmadığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA