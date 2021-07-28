Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş ve Çaldıran ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Erciş ilçe merkezinde 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Akşener'e "15 Temmuz’dan önce 'başbakan olacağım' dediniz. Bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş’e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız” dedi. Akşener, şehit ağabeyine kendisinin böyle bir sözü olmadığını söyledi.