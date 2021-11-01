Video Haber Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video
Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video

Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video

01.11.2021 | 09:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Millet İttifakı’nda tezkere çatlağı! Kılıçdaroğlu’nun ihanet söylemine Akşener tepki gösterdi | Video 01:50
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! Kılıçdaroğlu'nun "ihanet" söylemine Akşener tepki gösterdi | Video 01.11.2021 | 10:34
SON DAKİKA: ETY’de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 12:10
SON DAKİKA: ETY'de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 01.11.2021 | 09:49
Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video 01:58
Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video 01.11.2021 | 09:54
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan G-20’de önemli açıklamalar | Video 37:40
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan G-20'de önemli açıklamalar | Video 31.10.2021 | 20:55
Son dakika || Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşmeler! Macron ve Merkel ile görüştü | Video 00:09
Son dakika || Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Macron ve Merkel ile görüştü | Video 31.10.2021 | 20:22
SON DAKİKA: 31 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:51
SON DAKİKA: 31 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 31.10.2021 | 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü | Video 00:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü | Video 31.10.2021 | 18:53
TOGG’dan heyecanlandıran yepyeni paylaşım… ”Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz” | Video 00:28
TOGG’dan heyecanlandıran yepyeni paylaşım… ”Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz” | Video 31.10.2021 | 18:41
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:31
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 31.10.2021 | 18:21
Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan’la videosunu paylaştı | Video 00:07
Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı | Video 31.10.2021 | 17:56
SOLOTÜRK’ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti | Video 05:18
SOLOTÜRK’ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti | Video 31.10.2021 | 17:42
Başkan Erdoğan, Macron ile bir araya geldi | Video 02:57
Başkan Erdoğan, Macron ile bir araya geldi | Video 31.10.2021 | 16:06
Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi 24:10
Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi 31.10.2021 | 13:54
Son dakika! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntüler 01:45
Son dakika! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntüler 31.10.2021 | 12:22
Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma’da görüşecek! Masada hangi konular var? | Video 10:50
Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var? | Video 31.10.2021 | 10:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye’de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri, üretilmeye başlanacak 11:01
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye’de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri, üretilmeye başlanacak" 30.10.2021 | 15:02
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi’nden aile fotoğrafı çekimine katıldı 06:27
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nden aile fotoğrafı çekimine katıldı 30.10.2021 | 12:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma’da 01:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma'da 30.10.2021 | 11:54
Hasan Basri Yalçın | Terörle mücadeleyi arkadan vurmak 03:51
Hasan Basri Yalçın | Terörle mücadeleyi arkadan vurmak 30.10.2021 | 11:41
SON DAKİKA: PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 02:17
SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 30.10.2021 | 11:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün G-20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. F-16 tedariki, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların görüşüldüğü krtik zirvenin ardından her iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Peki, Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde liderlerin beden dili ne anlatıyor? İşte yanıtı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA