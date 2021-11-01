Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün G-20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. F-16 tedariki, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların görüşüldüğü krtik zirvenin ardından her iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Peki, Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde liderlerin beden dili ne anlatıyor? İşte yanıtı...