Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün G-20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. F-16 tedariki, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların görüşüldüğü krtik zirvenin ardından her iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Peki, Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde liderlerin beden dili ne anlatıyor? İşte yanıtı...