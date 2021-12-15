Video Haber Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video

15.12.2021 | 13:08

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Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Jandarma Genel Komutanlığı hesabından yapılan paylaşımda, "Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin-Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği" ifadelerine yer verdi.

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