Eren Operasyonu'nda sıcak çatışma! Cudi Dağı'nda silah sesleri duyuldu | Video

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'ya ait birçok muhimmat ele geçirildi. Öte yandan A Haber muhabiri Ahmet Çelik Eren operasyonuna dair son dakika bilgisi geçti. Çelik, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.