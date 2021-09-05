Erhan Altunay'dan 'Ağlama Duvarı'yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değildir | Video
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Vav TV'de yayınlanan 'Tarihe Yolculuk' adlı programın bugünkü bölümünde Ayasofya konuşuldu. Programın konuklarından Erhan Altunay yaptığı değerlendirmede Ağlama Duvarı'yla ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Ağlama Duvarı'nın Kudüs'teki tapınağın bir parçası olmadığını savunan Altunay, " Yahudiler orada hala tapınağın parçası olduğunu söylerler ama yoktur. Son arkeolojik araştırmalar da bunu destekler." dedi. Altunay, bu nedenle İmparator Justinianus'un, Ahit sandığını Ayasofya'ya koyduğunu aktardı.