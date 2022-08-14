Video Haber Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2’ye, yaralı sayısı 60’a yükseldi | Video
Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2’ye, yaralı sayısı 60’a yükseldi | Video

Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2’ye, yaralı sayısı 60’a yükseldi | Video

14.08.2022 | 21:09

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 2’ye, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi.

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