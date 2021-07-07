Video Haber Ersin Tatar'dan, Rum çetesinin 3 ağabeyini şehit ettiği Bilim Kurulu üyesine ziyaret

Ersin Tatar'dan, Rum çetesinin 3 ağabeyini şehit ettiği Bilim Kurulu üyesine ziyaret

Ersin Tatar'dan, Rum çetesinin 3 ağabeyini şehit ettiği Bilim Kurulu üyesine ziyaret
07.07.2021 | 15:59

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum çetesinin Kıbrıs'ta 1963 yılındaki saldırısında 3 ağabeyi şehit olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti. Tatar, "Ben o çocuklardan iki mahalle ötede bir çocuktum. Rum teröristler rastgele o aileye gelmişler. İki mahalle öteye gelselerdi belki ben şehit olacaktım" dedi.

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EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te kanlı saldırılar düzenledi. 24 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde o dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi, eve giren Rumlar tarafından küvette kurşuna dizildi. Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rumunun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi.


TATAR'DAN ZİYARET
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'daki temasları kapsamında, Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu katledilen merhum Nihat İlhan'ın oğlu Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, dekan yardımcıları ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın kardeşi Dr. Şebnem İlhan da yer aldı.


'BELKİ DE BEN ŞEHİT OLACAKTIM'
Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ziyarete ilişkin açıklama yapan Tatar, geçen hafta sonu Elazığ'da ziyaretlerde bulunduğunu anımsatarak, "Başbakanlık dönemimde Prof. Dr. Mustafa İlhan kendisi beni Elazığ'a davet etmişti. Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963'te hunharca Rum çeteciler, Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet hanım ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi'yi şehit etmişlerdi. Onlar hep bizim yüreğimizde, o acıyı yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bir vefa duygusu ile ben Elazığ'ı ziyaret ettim. Rahmetli olan sayın Tuğgeneral Nihat İlhan'ın da kabrini ziyaret ettim. Çok duygusal bir hafta sonu geçirdik. Sayın İlhan ve Şebnem hanıma dedim ki, 'şehit edilen kardeşlerinle aynı yaştayım, onlar şehit oldular. Bugün yaşasalardı belki onlar da doktor olacaklardı'. Ben o çocuklardan iki mahalle ötede bir çocuktum. Rum teröristler rastgele o aileye gelmişler. 2 mahalle öteye gelselerdi belki ben şehit olacaktım. Bütün bunlar içerisinde ben de Mustafa İlhan ve kardeşi Şebnem hanıma 'siz benim kardeşlerimsiniz' dedim, öyle hissettim. Sayın Mustafa İlhan'ı aradım, dedim ki, 'seni özledim, ziyaret etmek isterim' ve geldim" dedi.


'BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞI'
Prof. Dr. İlhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız temmuz başında beni aradı, Elazığ'a gelmek istediğini söyledi. Elazığ'da şehitlerimizi ziyaret ettik. Pazartesi kendisini yolcu etmiştik. Gerçekten aramızda çok sıkı bir bağ olduğunu düşünüyorum, kendisi de bana ve kız kardeşime 'kardeşim' diye hitap ediyor. Bu sabah beni aradığında, biz çok onur duyduk. Onur verici bir ziyaret gerçekleşti. Duygularını bizlerle paylaştı. İyi ki KKTC'de Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı. Davaya sahip çıkıyor. Çok vefalı, buradaki şehitlerimizi ziyaret ediyor. Kişisel olarak, İlhan ailesi olarak bizler için çok duygusal bir gün, fakültemize kadar gelmesi, bizi onore etmesi de bizim için bir başka onur kaynağı" ifadesini kullandı.

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