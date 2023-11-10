Erzincan Emniyet Müdürlüğünden Atatürk’e özel video klip | Video 10.11.2023 | 08:47 Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılına özel olarak, 600 ton taşla yapılan ve uzaydan görülebilen Atatürk portresinin bulunduğu alanda polisler tarafından çekilen klip paylaşımı yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, Erzincan Keşiş Dağı'nda bulunan Ata Tepesi'ne 1982 yılında ressam Mustafa Aydemir tarafından 30 günde 3 bin gönüllü asker arkadaşlarıyla beraber yapılan Atatürk Portresinin yer aldığı alanda Mustafa Kemal Atatürk'e saygıda bulunuldu.

Hazırlanan video kliple Erzincan Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal Savaşımızın Başkumandanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.