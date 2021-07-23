Video Haber Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama

Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama

Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
23.07.2021 | 15:23

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Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama 05:35
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Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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