Erzurum ve Rize'den tedirgin eden haberler! Kuvvetli sağanak sele neden oldu | Video

Tüm Türkiye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketlerine odaklanmışken, tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönerken, Rize'nin Çayeli ilçesinde başlayan sağanak yağış derelerin seviyesini yükseltti, yolda su birikintileri oluştu. Öte yandan etkili yağışla Çayeli ilçesindeki ünlü Ağaran Şelalesi de taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda hasar oluştu.