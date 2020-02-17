Eşek etine 10 yıl hapis cezası geliyor | Video

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlatacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gerçekleştirileceğini açıkladığı gıda denetimleri bugünden itibaren 6 gün devam edecek. Yeni yasalarla gıdada hile yapanlara hapis cezaları