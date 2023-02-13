“Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” dedi ve inanılmaz kurtuluş böyle gerçekleşti | Video
Kahramanmaraş’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 45 yaşındaki Cengiz Polat’ı enkazdan sağ çıkardı. İtfaiye ekiplerinin Polat’ı enkaz altından kurtarmaya çalışırken “Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” sözü umudun adı oldu.
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