Video Haber “Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” dedi ve inanılmaz kurtuluş böyle gerçekleşti | Video
“Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” dedi ve inanılmaz kurtuluş böyle gerçekleşti | Video

“Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” dedi ve inanılmaz kurtuluş böyle gerçekleşti | Video

13.02.2023 | 00:04

Kahramanmaraş’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 45 yaşındaki Cengiz Polat’ı enkazdan sağ çıkardı. İtfaiye ekiplerinin Polat’ı enkaz altından kurtarmaya çalışırken “Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” sözü umudun adı oldu.

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