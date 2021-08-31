Esenler'de iş insanı polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti | Video
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İstanbul Esenler’de Kağıt fabrikası sahibi iş adamı polise gidip beni tehdit ediyorlar öldürmek istiyorlar diyerek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri iş adamının polis koruması için kendi aracını kurşunlattığı ortaya çıktı. Polis iş adamıyla birlikte 3 şüpheliyi gözaltına aldı.