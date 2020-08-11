Video Haber Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video

Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video

Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video
11.08.2020 | 11:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video 04:27
İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video 11.08.2020 | 12:01
Son Dakika Haberi: İstanbul'da 'Ortaçağ' savaş filmlerini aratmayan bıçaklı, sopalı, kalaslı, kanlı kavga kamerada | Video 06:31
Son Dakika Haberi: İstanbul'da 'Ortaçağ' savaş filmlerini aratmayan bıçaklı, sopalı, kalaslı, kanlı kavga kamerada | Video 11.08.2020 | 11:00
Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 06:31
Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 11.08.2020 | 11:22
Son dakika | Yunan hücumbotu iddiası ardından flaş gelişme! Türk taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında... | Video 02:29
Son dakika | Yunan hücumbotu iddiası ardından flaş gelişme! Türk taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında... | Video 11.08.2020 | 10:36
Motosikletli magandaya ceza yağdı | Video 00:22
Motosikletli magandaya ceza yağdı | Video 11.08.2020 | 10:58
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 34 gözaltı | Video 00:37
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 34 gözaltı | Video 11.08.2020 | 10:18
Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu | Video 00:15
Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu | Video 11.08.2020 | 10:13
Eser Yenenler'den annesine soru: Ben neden şişmanım? | Video 00:59
Eser Yenenler'den annesine soru: Ben neden şişmanım? | Video 11.08.2020 | 09:54
Taksim’de tiner kullanan iki kardeş birbirini yaktı: 1 ağır yaralı! O anlar kamerada | Video 01:30
Taksim’de tiner kullanan iki kardeş birbirini yaktı: 1 ağır yaralı! O anlar kamerada | Video 11.08.2020 | 09:57
Son Dakika Haberi | 'Yunanistan bunun bedelini ödeyecek' Oruç Reis TSK korumasında Akdeniz'de | Video 05:58
Son Dakika Haberi | 'Yunanistan bunun bedelini ödeyecek' Oruç Reis TSK korumasında Akdeniz'de | Video 11.08.2020 | 09:28
Son Dakika Haberi: TSK'dan Akdeniz'de Yunanlıları çıldırtan görüntüler! Türk F-16'sından efsane hareket | Video 00:32
Son Dakika Haberi: TSK'dan Akdeniz'de Yunanlıları çıldırtan görüntüler! Türk F-16'sından efsane hareket | Video 11.08.2020 | 09:18
Doğu Akdeniz'e inen Oruç Reis'ten ilk görüntüler geldi! | Video 00:52
Doğu Akdeniz'e inen Oruç Reis'ten ilk görüntüler geldi! | Video 10.08.2020 | 23:02
Milli Savunma Bakanlığı: Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma | Video 01:50
Milli Savunma Bakanlığı: Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma | Video 10.08.2020 | 22:49
Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video 01:10
Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video 10.08.2020 | 21:00
Başkan Erdoğan: Türkiye, yeni bir başarı hikayesi yazacaktır | Video 08:12
Başkan Erdoğan: "Türkiye, yeni bir başarı hikayesi yazacaktır" | Video 10.08.2020 | 20:04
Başkan Erdoğan: Birileri gazel okur, biz iş üretiriz | Video 06:07
Başkan Erdoğan: "Birileri gazel okur, biz iş üretiriz" | Video 10.08.2020 | 19:54
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz, kararlı adımlarla yeniden güçlü büyüme politikasına döndü | Video 12:49
Başkan Erdoğan: "Ekonomimiz, kararlı adımlarla yeniden güçlü büyüme politikasına döndü" | Video 10.08.2020 | 19:49
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz | Video 04:05
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: "Bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz" | Video 10.08.2020 | 19:41
Para politikasında yeni dönem nasıl olacak? İşte ekonomide normalleşmenin şifreleri | Video 07:49
Para politikasında yeni dönem nasıl olacak? İşte ekonomide normalleşmenin şifreleri | Video 10.08.2020 | 15:38
BDDK'dan flaş uyarı! Kredi dolandırıcılığına dikkat | Video 02:49
BDDK'dan flaş uyarı! Kredi dolandırıcılığına dikkat | Video 10.08.2020 | 14:51

Esenler'de aynı binada oturanlar arasında 5 ay önce başlayan gerginlik, önceki gün çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden başladı. Sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA