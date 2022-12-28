Esenyurt'ta aksiyon filmlerini aratmayan silahlı çatışma saniye saniye kameralara yansıdı | Video
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Esenyurt’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan silahlı kavgada olayı gerçekleştiren 2 şahıs yakalandı.