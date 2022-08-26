Esenyurt'ta aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu

ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde onlarca evi su bastı. Zemin katta bulunan evlerin tavanlarına kadar dolan yağmur suyu itfaiye ekipleri tarafından boşaltılmaya çalışıyor. Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. Geleceğiz diyorlar ancak gelmiyorlar dedi.