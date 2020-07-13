Esenyurt'ta dehşet anları; Kamyonetle gelip bıçakladılar | Video
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Esenyurt'ta işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı | Video 13.07.2020 | 11:38
İstanbul Esenyurt’ta bir kamyonet dolusu adam kovaladıkları adamı sığındığı camcı dükkanında yakalayarak bıçakla yaraladı. Dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.